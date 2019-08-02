"كيف تصلي مسنة ترتدي حافضة وتعجز عن الصلاة؟".. "الإفتاء" تجيب

وجهت سيدة سؤالا لدار الإفتاء المصرية، قائلة: "كيف تصلي امرأة كبيرة في السن وتعجز عن الصلاة لمرضها وترتدي الحفاض؟".

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال عبر مقطع فيديو عرضته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع "يوتيوب"، قائلا إنه يجب على أسرة المسنة أن يسعفوها على الوضوء وعلى حسب قدرتهم على أن يوضئوها على كل صلاة إن استطاعوا.

وأضاف: "في حالة عدم القدرة يتم وضوئها كل صلاتين عن طريق الجمع بين كل صلاتين، وفي حالة عدم وجود مساعدة على الوضوء فليس هناك عذر في أن تتيمم".