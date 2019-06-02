قررت محكمة جنايات شبين الكوم، إحالة أوراق "ح. ع" 47 سنة مساعد شرطة، إلى فضيلة المفتي، لاتهامه بقتل والده أثناء الوضوء لصلاة الفجر لخلافات بينهما.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة منوف بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة عبد الله الكردى 84 سنة، بالمعاش داخل شقته وبه إصابات بالرأس ولا توجد كسر أو عنف في الأبواب أو النوافذ.

وأمر اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتشكيل فريق ضم ضباط مباحث المديرية وقسم منوف، وبفحص علاقات المجني عليه، تبين أن وراء الواقعة نجل المجني عليه حسين 47 سنة مساعد شرطة.

وبتقنين الإجراءات وضبط المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بواسطة عصا خشبية تعدى بها علي والده أثناء استعداده لصلاة الفجر بسبب المشاجرات الدائمه مع والده لرفع دعوى قضائية لطرده من المنزل ورفضه مساعدته ماليا، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.