"اسمه ينقض الوضوء".. تصريح ربما لم يتخيل أكثر الكارهين لجماعة الإخوان، أن يصدر من أحد قيادييها في دولة ما، تجاه واحد من قياداتها الهاربين والذين يحملون راية الدفاع عنها من مهربه في تركيا، حيث تسببت تصريحات وجدي غنيم، الإخواني الهارب في تركيا، والمسيئة للرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، في انشقاق وخلافات بين قيادات الجماعة وأعمدتها.

وقال القيادي الإخواني في حركة النهضة في تونس، ورئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو، خلال مداخلة عبر إذاعة "إكسبراس اف إم" إنه سيتقدم بطلب إلى وزارة الخارجية التونسية لرفع حق الإقامة عن وجدي غنيم في تركيا باعتبار أنه يستعملها لبث سمومه، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الجمهورية التونسية.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، صرح أمس الجمعة، بأنَّ رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قرّر منع القيادي الإخواني وجدي غنيم من دخول التراب التونسي مستقبلًا؛ إثر ما نشره حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وأكّد الشاهد، في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، أنَّ رئيس الحكومة يعتبر أنَّ ما صدر عن غنيم "هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكل الشعب التونسي".

وكان غنيم، المقيم في تركيا، تهجم بشدة يوم الخميس الماضي في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، وزعم أنَّه عاش حياته يحارب الشريعة.

وتقدم مورو، خلال مداخلته، بالاعتذار إلى الشعب التونسي بسبب استقباله مع عدد من أعضاء حركة النهضة، وجدي غنيم عقب الثورة التونسية موضحا أنهم لم يكونوا يعلمون بالأفكار القذرة التي يتبناها.

وأضاف خلال مداخلته: "أصبحت عند سماع اسمه يصيبني القرف، هو شخص قذر والأيام ترينا يوما بعد يوم فساد عقله وذكر اسمه موجب لإعادة الوضوء".