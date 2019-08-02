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معلمة تعثر على "كنز ثمين" باستخدام جهاز كشف للمعادن باسكتلندا

معلمة تعثر على "كنز ثمين" باستخدام جهاز كشف للمعادن باسكتلندا

"كيف تصلي مسنة ترتدي حافضة وتعجز عن الصلاة؟".. "الإفتاء" تجيب

"كيف تصلي مسنة ترتدي حافضة وتعجز عن الصلاة؟".. "الإفتاء" تجيب

فيديو| "أنا غير كل اللي فات".. تعرف على كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة

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"الزراعة" تنشئ 13 تجمعا زراعيا في سيناء لتوفير 18 ألف فرصة عمل

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