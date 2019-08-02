فيديو| "أنا غير كل اللي فات".. تعرف على كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كلمات أغنية الفنان عمرو دياب "أنا غير"، قبل أن طرحها بشكل رسمي.

تحمل الأغنية المُسربة نفس عنوان ألبوم الهضبة الجديد، المقرر طرحه بالأسواق خلال الفترة المقبلة، من إنتاج شركة "ناي"، وتقول كلمات الأغنية:

"أنا غير قولتلك أنا غير كل اللي عدى وفات.. روحي، لمستي أنا غير، هتحسي فرق كبير أيوة في كل الحاجات

وشوية شوية حبيبي هتطمن ليا حبيبي وتعشق لياليا حبيبي

والليلة يالا تعالى يالا انا غيرهم والله هنعيش كام مرة حبيبي أاااااه حبيبي يالا تعالى يالا انا غيرهم والله هنعيش كام مرة أااااه

أنا غير مفيش كلام أنا غير وبقولها بالإثبات تيجي تتحدى حب جديد مفيش خلاص تفكير انا خارج الحسابات".

"أنا غير" كلمات أحمد مرزوق، ولحن محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.