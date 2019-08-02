من بطل رياضي لكمال الأجسام ذو جسم ممشوق وقوام مثالي، إلى جسد كهل متجسد في هيئة شاب، بعدما أنهك جسده إدمان الحبوب المخدرة.. التفاصيل السابقة ليست رواية سينمائية إنما قصة واقعة حدثت لأحد الشباب بمدينة نجح حمادي في محافظة قنا بصعيد مصر، بعدما تمكن الترامادول منه وأرسل قصته الحزينة إلى الصفحة الرسمية للإعلامي طارق علام على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، طالبًا منه مساعدته في الإقلاع عن الإدمان.

علام أجرى مداخلة هاتفية مع الشاب الذي أطلق عليه "البطل الذي سيعود"، خلال حلقة الخميس من برنامجه "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور".

"كنت بطل كمال أجسام وأخدت بطولات على مستوى محافظات الصعيد، وكنت هبقى بطل للجمهورية وألعب على المستوى الدولي لكن ملحقتش".. كلمات بدأ بها الشاب الذي رفض علام ذكر اسمه، مؤكدًا أن بداية إدمانه لمخدر الترامادول أثناء عمله ثم زواجه ونصيحة البعض له بتناوله من أجل المهام الزوجية، حتى وصل معدل إدمانه لنصف شريط يوميًا في الوقت الذي وصل فيه سعر الشريط لـ800 جنيه، حسبما قال الشاب.

أوضح أنه بسبب عدم قدرته المادية على شراء الترامادول، أصبح لا يستطيع الذهاب لعمله وأصبح يعاني أثناء ذهابه للعمل، ويعوض جرعة الترامادول بتركيبة كيميائية مخدرة.

"البطل السابق" أكد أن إدمانه أثر على حياته الزوجية التي أصبحت غير مستقرة ووصل به الحال إلى أن انفصلت زوجته عنه لفترة وصلت لعام ونصف، بسبب إدمانه الترامادول، مؤكدا أنه مستعد للعلاج والإقلاع عن إدمان المخدرات.

وأردف: "مش عيب أن الواحد يغلط لكن العيب أنه يتمادى في الغلط".

وقال طارق علام، إنه سيساعد الشاب وطلب منه الإقلاع الفوري عن إدمان الترامادول، مشيرًا إلى أنه سيتم علاج الشاب بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.