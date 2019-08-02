تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الجمعة 2 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

وزارة الأوقاف تنظم قوافل دعوية

تنظم وزارة الأوقاف، ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف، إلى محافظات مطروح والمنيا والبحيرة، في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

"راس" ضيف مدينة العلمين الجديدة

تستضيف مدينة العلمين الجديدة، مغني الراب الأمريكي العالمي "راس"، في حفل غنائي ضخم بالماسة ميوزيك إرينا بالعلمين الجديدة.

نسمة محجوب تغني في حفل الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا غنائيا تحييه الفنانة نسمة محجوب، في الثامنة مساء، على مسرح أوبرا دمنهور، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي.

على الحجار يغني على المسرح المكشوف

يحيي الفنان على الحجار، حفلا غنائيا على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، في إطار فعاليات مهرجان الصيف الدولي السابع .

الأهلي يستعد للقاء "اطلع برة"

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، استعدادا للقاء فريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان، المقرر له 10 أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال أفريقيا.