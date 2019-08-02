قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في شهر أغسطس ستكون حول المعدل الطبيعي لها، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، بسبب منخفض الهند الموسمي الذي يأخذ امتداد على البحر المتوسط بشكل كبير، ويكون محمل بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو مايقلل ارتفاع درجات الحرارة ولكن يرفع نسب الرطوبة، وهو يتسبب لتكون الشبورة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "DMC" أن نسب الرطوبة ستكون في شهر أغسطس أعلى من شهر يوليو، ولكن درجات الحرارة أقل من شهر يوليو، ولن تصل درجة الحرارة، مضيفا: "درجة الحرارة لن تصل لـ40 خلال شهر أغسطس".

ونفى شاهين ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فصل الشتاء كونه سيكون أشد من الأعوام الماضية، مؤكدا على أنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن توضح ما إذا كان الشتاء سيكون طبيعيا أو غير ذلك.