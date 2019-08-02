بحسن نية ولضيق اليد ذهبت ربة المنزل لتقديم طلب تجهيز "عروس" لإحدى الجمعيات الخيرية بمدينة سيدي غازي بكفر الشيخ، وخلال إجراءات تقديم الطلب اكتشف مسؤولو الجمعية أن العروس المنتظرة لم يتخط عمرها الـ15عاما، ويتقدم مسؤولو الجمعية للتقدم ببلاغ عبر خط نجدة الطفل بالمحافظة، حمل رقم 158537 / 18؛ لسرعة لإنقاذ الطفلة.

وعقب تلقي البلاغ بالواقعة أخطر قسم حماية الطفل في ديوان عام كفر الشيخ، برئاسة صبري عبد المنعم رئيس الوحدة بتشكيل لجنة فورية تضم مسؤولين من الوحدة المحلية بمدينة سيدي غازي، وبتحرك أعضاء اللجنة تبين أن ذوي الطفلة "ش.م.أ" البالغة من العمر 15عاما، حددوا موعد زفافها على "م.ب"، الذي يكبرها بقليل، في سبتمبر المقبل، رغم عدم بلوغ الطفلة السن القانونية للزواج.

وقال رئيس وحدة حماية الطفل، إنه جرى تشكيل لجنة لبحث ودراسة الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة لأخذ تعهد على ذويها بعدم تزويجها قبل بلوغ السن القانونية، وإلزامهم بحسن رعايتها والتعامل معها.