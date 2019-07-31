سلم الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء اجراءات السداد لـ 25% من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع، لافتاً أن هذا يعد إنجازًا كبيرًا.

وقال طه إنه تم تسليم 15 عقد تقنين أراضي املاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم محمد عبده عبدالرحمن حسانين من مدينة سيدي سالم بمساحة 126م2، محمد حسين جازية من مدينة سيدي غازي بمساحة 177.88م2، عبادة عبدالسيد محمد عبدالهادي من مدينة مطوبس بمساحة 224.80م2، ورثة حلمي محمد السعيد أبوشعيشع عنهم حسام الدين حلمي محمد السعيد من مدينة الحامول بمساحة 874م2، مرفت أمين محمد عبدالمالك من مدينة الحامول بمساحة 189.30م2، نعيمة عبدالمنصف عطية من مدينة الرياض بمساحة 192.66م2، السعيد اسماعيل مصطفي قدرة من مدينة بلطيم بمساحة 130.50م2، هديات فضل علي سالم من مدينة بلطيم بمساحة 1221.70م2.

وشمل التسليم كل من؛ عطالله القطب البسطويسي عبدالغني من مدينة بيلا بمساحة 1227.50م2، جيهان الزناتي احمد الصاوي من مدينة بيلا بمساحة 77.43م2، محمد المرسي احمد المرسي من مدينة بيلا بمساحة 152م2، عبير عوني محمد سعد بهجات من مدينة سيدي سالم بمساحة 199م2، سليمان محمد سليمان زيان من مدينة سيدي سالم بمساحة 121.70م2، عبدالجواد نصر علي الحلاج من مدينة سيدي سالم بمساحة 109م2، محمد عبدالواحد احمد حمام من مدينة مطوبس بمساحة 394.90م2.

ودعا أصحاب عقود التقنين بالمحافظة المبادرة باستكمال الإجراءات التي تقوم المحافظة بتسهيلها ليتم تسليمهم العقود في نفس اليوم لتقنين أوضاعهم وخاصةً أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة من له طلب تقنين ولم يستكمل الاجراءات سيتم إيقاف الطلبات وسحب قطعة الأرض أو المبني الموجود واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

وأوضح المحافظ أن باب التقنين لن يستمر مفتوح طويلًا، مؤكداً انه تم تسهيل إجراءات بصورة كبيرة حيث في البداية كان يتم أخد شيكات بنكية مقبولة الدفع بباقي القيمة علي ثلاث دفعات ولكن تم إزالة هذا الشرط تماماً واستبداله بدفع 25% فقط بعقد ابتدائي ويتم تسليم العقد النهائي عند استكمال اجراءات التقنين بالقيمة خلال 3 سنوات، وأن المحافظة قدمت 5700 طلب تقنين حتى الآن من بينهم 915 طلب تقنين يتبعوا جهات معنية أخرى والباقي يتبع المحافظة.