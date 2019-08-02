أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن لجنة اختبارات القيادات المحلية بالوزارة أجرت المقابلات الشخصية حتى مساء أمس الخميس، لنحو ألف شخص من المتقدمين لمسابقة القيادات المحلية رقم 2 لسنة 2019، لشغل 65 درجة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجة الممتازة والعالية ومديري العموم للعمل رؤساء مراكز ومدن وأحياء وسكرتيري عموم محافظات وسكرتيري عموم مساعدين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، في بيان، أن لجنة اختبار القيادات التي يرأسها وتضم في عضويتها كل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية السابق، وبعض خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعات وعضو من مجلس الدولة سوف تنتهي من عملها مطلع الأسبوع المقبل، وإجراء الاختبارات لكافة الإعداد المتبقية للمتقدمين للمسابقة.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم خلال الشهر الجاري مراجعة درجات المتقدمين في كافة الاختبارات التي أجريت لهم، تمهيداً للإعلان عن نتيجة المسابقة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة، للمرشحين الذين سيجتازون المقابلات الشخصية.

ولفت إلى حرص الوزارة على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة، ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة، لإحداث نقلة نوعية في العمل بالمحليات ودفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على سعي الوزارة لضخ دماء جديدة في المحليات، تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للإعلان بلغ نحو 1183 وبلغ إجمالي المستوفين 1114، حيث تقدم للدرجة الممتازة 101، كما تقدم للمدير العام 716، كما تقدم للدرجة العالية 297 وعدد القيادات المطلوبة في الإعلان 65.

يذكر أنه تم الانتهاء من إجراء اختبارات للمتقدمين في المسابقة بمعهد إعداد القادة على المهارات السلوكية، والقيادية واللغات والحاسب الألي والمعلومات العامة والثقافة.