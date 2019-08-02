تخصيص 17 ساحة و56 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى في جنوب سيناء

أكد الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، تخصيص 17 ساحة و56 مسجدا؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بإجمالي 73 مسجدا وساحة على مستوى جميع مدن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه يوجد 4 ساحات بمدينة طور سيناء ومثلها في مدينة نويبع، و3 ساحات بمدن رأس سدر وأبورديس، وساحة واحدة بمدن شرم الشيخ وطابا ودهب، و15 مسجدا في رأس سدر، و14 مسجدا في شرم الشيخ، و8 مساجد في أبو زنيمة، و6 مساجد في كاترين ومثلها بمدينة الطور، و5 مساجد في أبو رديس، ومسجدين في مدينة بدهب.

وأشار إلى أنه جرى تحديد إمام وخطيب أساسي وخطيب بالمكافأة لكل ساحة من ساحات العيد إلى جانب إتاحة صلاة العيد في جميع المساجد الكبرى.