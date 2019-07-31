استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، أرمان إيساجالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، خلال زيارته مدينة شرم الشيخ.

وتناول اللقاء العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في عدد من المجالات، خاصة المجال السياحي.

وقال سفير دولة كازاخستان، إن مصر خاصة مدينة شرم الشيخ تأتي على قمة أولويات السياح الكازاخستانيين، مؤكدا أن أعداد السياح تضاعفت أكثر من 25 مرة خلال الفترة الأخيرة.

وأعرب عن أمله في زيادة أعداد السائحين خاصة في ظل حرص المسؤولين فى كلا البلدين على تذليل كافة مشكلات والإجراءات، مشيرًا إلى عقد قمة لرؤساء المنتجعات العالمية بدعوة كازاخستان وجارى إعداد دعوة خاصة لمحافظ جنوب سيناء.

وقدم محافظ جنوب سيناء، الشكر لسفير دولة كازاخستان، على هذه الزيارة، موضحًا أن السياح الكازاخستانيين لهم مكانة خاصة لدى مواطني شرم الشيخ، وأنهم مرحب بهم دائمًا، متمنيًا تطوير العلاقات إلى الأفضل.