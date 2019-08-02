50 مليون جنيه ميزانية فيلم تامر حسني الجديد

قال مصدر من فريق عمل فيلم تامر حسني الجديد، لـ"الوطن"، إن الفيلم تبلغ ميزانيته 50 مليون جنيه، بسبب وجود عدد من مشاهد الأكشن بالإضافة إلى التصوير خارج مصر وبالتحديد في لبنان.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن الشركة المنتجة تدرس طرح الفيلم في أقرب مناسبة من أجل الحصول على أكبر عدد من الإيرادات، مؤكدا أن الشركة تريد طرح الفيلم في أكثر من 100 دار عرض لذلك من الصعب طرحه داخل سباق عيد الأضحى إذا لم يتم توافر عدد القاعات المرغوب فيها.

الفيلم من بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.