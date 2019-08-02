قال قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، في بيان صادر عنه، إن عطل مفاجئ بمفتاح الكهرباء الرئيسي الخاص بسيارة الإذاعة الخارجية، تسبب في وقف البث التلفزيوني أثناء نقل شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد الحسين، حيث جرى تحويل نقل الشعائر من مسجد التليفزيون بمبنى ماسبيرو.

وأضاف: "قطع البث جاء بشكل مفاجئ قبل صعود الخطيب لإلقاء خطبة الجمعة، ما جعل القنوات تذهب إلى بث إعلانات حتى جرى إعادة الاتصال بمسجد التليفزيون".

وكانت وزارة الأوقاف نفت ما تردد في بعض وسائل الإعلام، حول اقتحام ملتحي مسجد الحسين بمحافظة القاهرة، أثناء إلقاء وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الخطبة هناك، مؤكدة أن سبب توقف البث، انقطاع الكهرباء في سيارة البث التلفزيوني.