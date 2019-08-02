نفى الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول اقتحام مسجد الحسين، اليوم، خلال شعائر صلاة الجمعة، ما تسبب في قطع الإرسال التليفزيوني، مؤكدًا أنه كان يؤدي الصلاة اليوم في المسجد نفسه.

وأضاف "بكري" على حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "الشائعات والأكاذيب لا تريد أن تتوقف، منذ قليل انتشرت شائعه تقول إن سبب قطع الإرسال التليفزيوني عن نقل خطبة صلاة الجمعة التي كان يلقيها وزير الأوقاف من مسجد سيدنا الحسين، رضي الله عنه يرجع إلى محاولة اقتحام للمسجد أثناء الخطبة، وهذا كذب وافتراء، فقد كنت حاضرا في المسجد وما حدث".