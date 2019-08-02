أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد وجها خلال الاجتماع معهم بسرعة، إعداد مخطط وتصور كامل لمشروع تطوير قطاع خليج نعمة بمدينة شرم الشيخً، لبحثه وعرضه على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا للبدء في عمليات التنفيذ.

وأضاف المحافظ أنه من المقرر أن تتضمن عمليات تطوير منطقة خليج نعمة، إقامة منصة للألعاب النارية و بحيرة مائية ومسار للدراجات وإنشاء بعض الأنشطة التجارية والترفيهية والمطاعم والكافتيريات العالمية وساحة للاحتفالات وجداريات ومقاعد عامة وحدائق بالإضافة تشجير المنطقة.

وقال إن التكلفة التقديرية لمشروع تطوير المنطقة تتعدى 150 مليون جنيه ، بتمويل مشترك بين المحافظة ووزارات السياحة والتخطيط والاستثمار، وبعض رجال الأعمال بشرم الشيخ.

وأوضح أن المشروع يهدف إلي تنوع المنتج السياحي، وجذب أسواق سياحية جديدة وجعل مدينة شرم الشيخ منافس قوي للمقاصد السياحية العالمية ،لافتا الي أن شرم الشيخ شهدت خلال الفترة السابقة تطوير البنية التحتية والعمل علي تحسين مستوي الخدمة المقدمة للسائحين .

وأشار إلي أن مدينة شرم الشيخ تمتلك مقومات سياحية متنوعة تجعها منافس قوي للمنتجعات السياحية العالمية، موضحاً أنه جارى الآن إنشاء متحف دولي بها بتكلفة تتعدى 600 مليون جنيه ومن المقرر أن يضم قطع إثارية حقيقية.