أعلن قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بمستشفى سوهاج الجامعي، نجاح أول حالة قسطرة علاجية لحقن وغلق شرايين الطحال النشط، وقال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة، إن هذا الإجراء يعد الأول من نوعه حيث يجرى تطبيقه بالمستشفى الجامعي بهدف خدمة المجتمع السوهاجي، وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

وأوضح الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب البشري، أن عملية القسطرة تأتي في حالات تضخم الطحال النشط والذي يؤدي إلى زيادة معدل تكسير خلايا الدم، والصفائح الدموية ما يسبب سيولة الدم وأنيميا مزمنة وضعف المناعة.

وقال الدكتور حمدى سعد مدير المستشفى الجامعى، إن عملية القسطرة تقوم بعمل تحسن كبير فى صورة الدم وارتفاع عدد الصفائح الدموية من 33000 إلى 181000، خلال أسبوع واحد من إجراء القسطرة.

وأضافت دكتورة نهلة محمد على حسن رئيس قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي أن هذا التدخل يعتبر بديلا آمنا لعمليات استئصال الطحال جراحيا حيث يجرى إدخال القسطرة من خلال فتحة صغيرة بالفخد يبلغ طولها ٢مم ثم توجيهها بالأشعة إلى شرايين الطحال، باستخدام مخدر موضعي ودون تدخل جراحي.