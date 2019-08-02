شن اللواء جمال رشاد، رئيس الإدراة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، اليوم، حملة علي شاطئ رأس التين الشرقي والغربي وشاطئ الأنفوشي وكافتريا البستان.

وأمر "رشاد"، بتوقيع عدد من المخالفات نظرا لسوء حالة النظافة وارتفاع قيمة تذاكر الدخول كما رصد تواجد بعض الكلاب بحوزة أصحابها مما يشكل مخالفة صريحة لبنود كراسة الشروط وتم توقيع الغرامة المستحقة.

وتجول رئيس الإدراة المركزية للسياحة والمصايف، بين شماسي المصطافين ونبه عليهم بعدم الخضوع لأي ابتزاز أو دفع أي إكراميات والإبلاغ فورا عن أي مخالفة يتعرضوا لها ووجه أيضا تحذير لمدير الشاطئ بعدم استغلال المواطنين أو فرض إكراميات عليهم مستقبلا وإلا سيتم زيادة قيمة الغرامة طبقا لبنود التعاقد.