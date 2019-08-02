تموين المنتزه بالإسكندرية تضبط سجائر مجهولة المصدر وتحرر 26 محضرا

بناء على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية، بتشديد الرقابة وضبط الأسواق ،شنت إدارة تموين المنتزة برئاسة مرتضى احمد مدير الإدارة و إشراف الأستاذ عصام اللبيدى رئيس الرقابة، حملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير10محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مدعمة.

كما تحرر محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لأحد المخابز، ومحضرين توقف لمخبزين بلدى بدون اذن مسبق من التموين، ومحضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لأحد المخابز،و 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق مخالف للقرار الوزارى 330، تحرير محضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر مرتفع، تحرير محضر حيازة و بيع سجائر مجهولة المصدر، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.