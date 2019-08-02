هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الجمعة، بمقر وزارة الأوقاف.

وقال "زكي" خلال اللقاء: "نشعر بسعادة كبيرة في زيارة فضيلتكم، ونؤمن بدوركم الفعال في دعم قيم العيش المشترك داخل المجتمع المصري".

وأضاف: "نثق في قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق آمال وطموحات المصريين".

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى: "تهنئتكم لنا اليوم تعبر عن حالة التعايش الحقيقية بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس مدى قوة العلاقة التي نحرص عليها ونسعى لها".