أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن الانتهاء رسميا من توريد محصول القمح لجميع الشون والصوامع المنتشرة على مستوى المحافظة وخارجها والتابعة لوزارتي الزراعة والتموين، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 206 آلاف و510 أفدنة.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد: إنه جرى توريد 257114 طنا داخل وخارج المحافظة خلال هذا الموسم منهم 37450 طنا داخل المحافظة، وتم توريد 219663 طنا خارج المحافظة، كما أكد أنه تم توريد 4671 طنا عن طريق الجمعيات المركزية وجمعيات التعاون الزراعي.

وأشار إلى أن استلام القمح تم في 7 شون معتمدة من وزارة التموين على مستوى المراكز الإدارية بواقع شونتين بالخارجة، و3 شون بالداخلة وشونتين بمركز الفرافرة، وتابع أن البنك الزراعي تولى عملية استلام محصول القمح لخدمة المزارعين، وتم تسليم الكميات إلى صوامع مدينة الخارجة، كما قامت 44 جمعية زراعية باستلام القمح من المزارعين بجميع القرى تسهيلا عليهم.