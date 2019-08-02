قال صلاح السيد، مدير عام التموين بالوادي الجديد، اليوم، إن المديرية أنهت كل الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك من خلال رفع حالة الطوارئ، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية من الصحة والطب البيطري ومباحث التموين.

وأشار صلاح إلى زيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على الأسعار، كما تم تكثيف الحملات التموينية، لتمشيط الأسواق للتأكد من مطابقة السلع المعروضة للقرارات والقوانين التموينية من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد مصدر السلع والإعلان عن الأسعار للمستهلك.

وأضاف صلاح أنه يجري شن حملات مشتركة مع الطب البيطري وشرطة مباحث التموين، للمرور على محال الجزارة والثلاجات والشوادر والجزارين، للتأكد من أن اللحوم المعروضة بالأسواق صالحة للاستهلاك الآدمي وأنها مذبوحة بالمجازر الحكومية.