أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تجهيز 72 ساحة صلاة تم تخصيصها لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بقرى ومدن المحافظة.

وقال الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إن توزيع الساحات بواقع 12 ساحة بمركز الخارجة، و38 ساحة بمركز الداخلة، و12 ساحة بالفرافرة و5 ساحات بباريس، و5 ساحات بمركز بلاط، سيتم تجهيزها لاستقبال المصلين وتوزيعها على حسب تعداد السكان في المدن والقرى.

وأضاف عبد المجيد أن جميع الساحات المخصصة تخضع لإشراف وزارة الأوقاف، وسيتم إعداد كشوف بأسماء الخطباء والأئمة بواقع خطيب أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة وهناك خطة تنسيقية مع الأمن والإسعاف لتأمين الساحات التي ستشهد توافد عدد كبير من المواطنين، وأوضح أن هناك 400 مسجد سيتم تجهيزهم لصلاة العيد بجانب الساحات المنتشرة بجميع القرى والمدن.