الداخلية: وفرنا سلعا أساسية لطرحها بـ649 فرعا ضمن مبادرة كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية إجراءات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" بـ649 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية واللحوم ومنتجات الألبان بأسعار مخفضة تصل إلى 40% حتى نهاية الشهر الجاري.

واستكمالاً للمرحلة الثامنة التي أطلقتها الوزارة مطلع الشهر الماضي، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، عقدت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عدة لقاءات مع ممثلي السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية، لاستمرار المرحلة الثامنة لمبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ649 فرعا، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق حتى نهاية الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، إنها نسقت مع كبار موردي ومستوردي اللحوم "البلدية والمستوردة" لتوريد اللحوم للسلاسل التجارية المشاركة بالمبادرة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وكذا التنسيق مع بعض موردي منتجات الألبان ومشتقاتها للسلاسل المشاركة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حسب البيان، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.