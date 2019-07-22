شنَّت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت الحملات عن ضبط 167 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، ومداهمة عدد من المخابز المخالفة.

ضبط اثنين استوليا على 141 ألف جنيه من أموال دعم الخبز فى المرج

وضمت قائمة القضايا اثنين من مسئولى المخابز البلدية بالمرج فى (محافظة القاهرة)، تلاعبا بنظام تشغيل منظومة الخبز، عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفا فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، واستوليا على أموال الدعم بمبلغ وقدره 141,220 جنيهاً.

ووفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، فإن المبالغ المستولى عليها تحصَّل عليها المتهمان مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مسئول مضرب لتعبئة الأرز الأبيض بدائرة مركز شرطة دكرنس (محافظة الدقهلية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 12 طن «أرز تموينى» بها نقص بمقدار 120 كيلوجراماً فى إجمالى الكمية وإعادة تعبئتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وواصلت مديريات الأمن المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة «كلنا واحد»، بإقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وحرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ «أمان» التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة، وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المشاركة فى فعاليات المبادرة، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ690 فرعاً على مستوى الجمهورية (والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية وصفحتى الوزارة على موقعى «فيس بوك - تويتر» عبر شبكة الإنترنت) بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.