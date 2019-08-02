تفاصيل وشروط وظيفة مندوبين مبيعات التي أعلنها البنك العربي

أعلن البنك العربي عبر موقعه الإلكتروني، عن حاجته لشغل وظائف مندوبين مبيعات، والتي جاءت على النحو التالي:
متطلبات الوظيفة
- تحقيق إنتاجية عالية وتلبية خدمة المبيعات بفعالية.
- معالجة جميع شكاوى العملاء في الوقت المناسب وفقًا لأعلى معايير الجودة.
- استجابة دقيقة لجميع استفسارات العملاء وفي الوقت المناسب.
- تحقيق عدد محدد من الاتصالات على أساس يومي.
- الحفاظ على معايير جودة المكالمات العالية عند الاتصال مع العملاء.
شروط التقدم للوظيفة
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة من جامعة معترف بها.
- خبرة من سنة لـ3 سنوات في الخدمات المصرفية للأفراد، منها خبرة سنة واحدة على الأقل في أحد البنوك الدولية الرائدة.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
- إجادة مهارات الاتصال.
- إجادة مهارات البيع والتفاوض.
ويمكنك التقديم على الوظائف من هنــــــا.