تفاصيل وشروط وظيفة مندوبين مبيعات التي أعلنها البنك العربي

أعلن البنك العربي عبر موقعه الإلكتروني، عن حاجته لشغل وظائف مندوبين مبيعات، والتي جاءت على النحو التالي:

متطلبات الوظيفة

- تحقيق إنتاجية عالية وتلبية خدمة المبيعات بفعالية.

- معالجة جميع شكاوى العملاء في الوقت المناسب وفقًا لأعلى معايير الجودة.

- استجابة دقيقة لجميع استفسارات العملاء وفي الوقت المناسب.

- تحقيق عدد محدد من الاتصالات على أساس يومي.

- الحفاظ على معايير جودة المكالمات العالية عند الاتصال مع العملاء.

شروط التقدم للوظيفة

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة من جامعة معترف بها.

- خبرة من سنة لـ3 سنوات في الخدمات المصرفية للأفراد، منها خبرة سنة واحدة على الأقل في أحد البنوك الدولية الرائدة.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- إجادة مهارات الاتصال.

- إجادة مهارات البيع والتفاوض.

ويمكنك التقديم على الوظائف من هنــــــا.