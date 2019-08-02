مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يشتهي الكثير من مرضى النقرس والكوليسترول تناول أنواع اللحوم المختلفة بطرق طهي متنوعة، ودائمًا ما يحبس بداخله مشاعر الخوف من أن يرهقه طعام عيد الأضحى لدسم حالته الصحية أكثر من اللازم.

ويقدم الدكتور مجدي نزيه، أستاذ ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، بعض النصائح المهمة لمريض النقرس والكوليسترول تمكنه من الاستمتاع بأيام العيد في صحة جيدة، أهمها:

- تناول اللحوم بكميات قليلة، حيث يحتوي كل 100 جرام من اللحم الأحمر على 500 مللي جرام من مادة "اليوريك أسيد"، وأفادت التوصيات العلمية بأن مريض النقرس لا يزيد على استهلاك قطعة من اللحم تقدر بـ100 جرام فقط على مدار اليوم الواحد.

- استهلاك كميات كبيرة من المياه من 1.5 لتر إلى 2 لتر، على مدار اليوم، حيث تساعد المياه على إذابة حمض اليوريك أسيد وخروجه مع البول.

- تجنب تناول ملحقات الأضحية تمامًا مثل الكبدة، والقلب، والكلاوي لما تحتويه من كميات كبيرة من الكوليسترول وحمض اليوريك أسيد.

- تناول العديد من الخضراوات والفواكه بجانب الحبوب الكاملة والمكسرات، واستخدام زيت الزيتون الغني بالأوميجا 3.