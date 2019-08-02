قبل شراء لحوم العيد.. 5 علامات لمعرفة اللحوم الفاسدة من السليمة

مع اقتراب حاوا عيد الأضحى المبارك، يستعد المسلمون لشراء اللحوم وتنتعش محال الجزارة استعدادا لموسم "اللحمة" ولتوزيع اللحوم على الفقراء.

وأوضح محمد شريف صاحب أحد محال الجزارة علامات التفريق بين اللحم السليم والفاسد كالتالي:

التأكد من وجود الختم على اللحوم، لأنه دليل على ذبحها تحت إشراف طبي، وعدم وجودها يضع احتمالية أن يكون اللحم مجهول المصدر.

اللحم الفاسد يكون به نقط نزفية في نسيج اللحوم، ولا يوجد في اللحم السليم.

اللحم أحمر اللون بشكل قاتم يكون على وشك الفساد، فاللحم الطازج يتميز بلونه الوردني ولون الدهن أبيض.

اللحم الجيد يكون متماسكا عند الضغط عليه، أما الفاسد يكون ذو ملمس لزج.

يتميز اللحم الجيد الطازج، برائحة جيدة، واللحم الفاسد رائحته نفاذة.