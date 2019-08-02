لم يكن يعلم أن عودته لقريته التي ولد وتربى فيها عقب انتهائه من أداء امتحانات كليته ورغبته في الاطمئنان على والدته المريضة، ستكون الزيارة الأخيرة، بعد محاولته إنقاذ أشخاصًا عالقين ببئر مياه.

توفي محمد حجازي بكار، أثناء تلبيته استنجاد زوجة المزارع لإنقاذ الأشخاص المغمى عليهم داخل البئر، الذي يقرب عمقه من 4 أمتار.

شقيقه الأكبر: محمد كان طالب في كلية الدراسات الإسلامية وبيحب يساعد الناس

وقال شقيقه الأكبر "أحمد"، لـ"الوطن"، إن محمد في السنة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية جامعة قنا، ويعمل معه في مجال تركيب الرخام خلال فترة الإجازات.

وجاء "محمد" الأخ الأوسط لثلاثة أبناء، منذ 10 أيام لزيارة والدته المريضة التي تعاني من عدة أمراض مختلفة أثرت عليها الفترة الماضية، عقب انتهاء الامتحانات، حسب شقيقه.

ومنذ تلقى والديه نبأ وفاته وهما في حالة نفسية سيئة، فالأم لم تتوقف عن البكاء منذ أمس، والأب في حالة ذهول لا يتحدث لأي شخص.