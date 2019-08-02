آخرهم 6 مواطنين في شطورة.. مصريون قتلتهم الشهامة

"ومن الشهامة ما قتل" هو ملخص ما شهدته قرية شطورة شمال محافظة سوهاج، عندما لقى 6 مواطنين مصرعهم اختناقا إثر نزول 5 إلى بئر لمياه الري، في محاولة لإنقاذ أحد المواطنين الذي توفي هو الآخر، حيث شهدت القرية حالة من الحزن لفراق المواطنين الستة، وودعتهم في مشهد جنائزي حزين شارك فيه الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة لها.

الحادث الذي كشف عن جوهر الصعايدة، سلط الضوء على شهامة المصريين حيث وقعت العديد من الحوادث، هذا العام لأشخاص ضحوا بأنفسهم لإنقاذ غيرهم، وأبرزها:

مصرع صيادين في مياه بحيرة المنزلة

في يونيو الماضي لقى صيادان مصرعهما غرقا ببحيرة المنزلة، وذلك بعد غرق أحدهما ومحاولة الآخر إنقاذه فغرق معه، وبانتقال ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص، تبين أنه أثناء عملهما بالصيد في منطقة العلادية ببحيرة المنزلة في نطاق مدينة المطرية سقط أحدهما في مياه البحيرة، وعندما حاول الثاني إنقاذه لم يتمكن فغرقا معا، وحُرر محضر بالواقعة.

مصرع صائم حاول إنقاذ صديقه من الغرق بالشرقية

وفي شهر مايو لقى طالب بمحافظة الشرقية مصرعه غرقا بعد أن حاول إنقاذ صديقه من الغرق، وتمكن الأهالي من إنقاذ الآخر، والشاب الذي راح ضحية الحادث الواقع في أول أيام رمضان، قال الأهالي إنه كان حافظا للقرآن الكريم وصائما في أول أيام الشهر الكريم.

مصرع شاب بعد إنقاذه سيدة من الموت أسفل عجلات قطار في البحيرة

في 15 يوليو لقى شاب مصرعه بمحطة قطار كفر الدوار في البحيرة، بعد إنقاذه سيدة من الدهس تحت عجلات القطار، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

وأخطر اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بوصول جثة "أكرم سعيد شعبان"، إلى مستشفى كفر الدوار العام، وتبين لضباط المباحث، اصطدم الشاب بالحاجز الخرساني الموجود على جانب مزلقان السكة الحديد، عقب نجاحه في إنقاذ سيدة من الدهس أسفل عجلات أحد القطارات.

غرق شاب في النيل بعد محاولته إنقاذ سيدة وطفلها بالأقصر

في 28 يوليو انتشلت فرق الإنقاذ النهري بمديرية الأقصر، جثة الشاب، لقى مصرعه في نهر النيل أثناء محاولته إنقاذ سيدة وطفلها سقطا من مركب داخل المياه، ولقيا مصرعهما.