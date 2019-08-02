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لأول مرة.. وظائف مضيفات من خريجي السياحة والفنادق بـ"السكة الحديد"

لأول مرة.. وظائف مضيفات من خريجي السياحة والفنادق بـ"السكة الحديد"

الانتهاء من ترميم تمثال "سنوسرت" بعد محاولة زائر حفر اسمه عليه

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هدية الحكومة للمواطنين فى العيد: توفير "لحوم الأضاحى" بأسعار أقل 10% عن 2018

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