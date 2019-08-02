شيع أهالي قرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود في البحيرة، مساء اليوم، جثمان إمام وخطيب مسجد الصفا والمروة بالقرية الشيخ "السيد الشيخة"، الذي وافته المنية أثناء إلقاء خطبة الجمعة على المنبر، وذلك من مسجد أيوب الأنصاري.

وأعرب أهالي القرية، عن حزنهم الشديد لرحيل إمام وخطيب المسجد، الذى كان يتمتع بخلق القرآن الكريم، ويحظى بحب واحترام وتقدير جميع أهالى القرية.

وقال نادر الأسيوطي، مدير مدرسة إبراهيم السقا الابتدائية بالقرية، إن الشيخ السيد الشيخة، كان مثالا لرجل الدين المعتدل، الذي كان يتمتع بثقافة دينية غزيرة، كما كان محل ثقة واحترام الجميع، متابعا: "مات الشيخ السيد الشيخة، وهو على المنبر بمسجد الصفا والمروة، أثناء خطبة الجمعة، عاش على طاعة ومات على طاعة، عاش داعيا وحافظا ومعلما للقرآن، ومات يوم الجمعة على المنبر وفي أول أيام ذي الحجة وصائما، عاش بالقرآن ومات على القرآن، إنها حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة".

وكانت غرفة العمليات بمديرية أوقاف البحيرة، قد تلقت إشارة بوفاة "السيد الشيخة"، إمام مسجد الصفا والمروة بقرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود، على المنبر أثناء إلقاء خطبة الجمعة.