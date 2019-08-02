كشفت تحريات وتحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة، حقيقة انتحار طفلة داخل منزلها بمنطقة الحوامدية، حيث ذكرت التحريات والتحقيقات أن الطفلة من ذوي الاحتياجات ولقت مصرعها خنقا إثر التفاف ملاءة حول رقبتها أثناء لعبها بها كـ"مرجيحة".

وأضافت تحريات وتحقيقات مباحث الجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السييلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث الجنوب، أن الطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وربطت ملاءة في باب شرفة الشقة للعب بها كمرجيحة، وأثناء لعبها التف الحبل حول رقبتها فحاولت فكه مرارا ما أدى إلى خنقها ومصرعها، وسرعان ما علمت أسرتها بالأمر، وحاولوا إنقاذها إلا أنها كانت فارقت الحياة عقب نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

تلقى العميد عادل أبو سريع، مأمور قسم الحوامدية، بلاغا بمصرع طفلة داخل منزلها إثر خنقها، انتقلت على الفور قوة أمنية إلى منزل الطفلة، وبإجراء الفحص تبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما، مصابة بآثار خنق حول الرقبة.

وأمر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وانتقلت النيابة، وقررت نيابة البدرشين انتداب خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة، لبيان أسباب وفاتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.