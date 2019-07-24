لقي طالب يبلغ من العمر 16 عاما مصرعه في محافظة السويس، إثر قيامه بشنق نفسه داخل منزل أسرته بحي الأربعين، ووفقا لأقوال والدته، كان يعاني الطالب من معاملة سيئة من قبل والده.

كانت مديرية أمن السويس تلقت بلاغا بمصرع "م . م " 16 عاما داخل منزلة، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث داخل منزل أسرة الطالب، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفيي السويس العام.

وتبين من المعاينة للحادث، أن الطالب شنق نفسه داخل منزله خلال تواجده بغرفته، وقالت والدة الطالب، إنها منفصلة عن والده، لافتة إلى سوء معاملة والد الطالب لنجله خلال الفترة الماضية.

وتجري النيابة العامة تحقيقات في الحادث، وتستمع إلى أقوال أفراد أسرة الطالب.