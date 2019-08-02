عرض برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc" تقريرا عن أول متحف مزخرف بنقوش فرعونية على جدران معدنية والمقام بالجامعة الأمريكية.

وقالت داليا السعدني مهندسة معمارية مصرية، وصاحبة الفكرة، إنها أرادت أن تفعل شيئا مختلفا، "أول ما بدأت المشروع اكتشفت المكنة الخاصة بالمسرح القديم، وهي المسؤولة عن الحركة في المسرح، وفكرت إني أعمل دور تحت الأرض ليه علاقة بالتاريخ بيبدأ بالمكنة دي".

وأضافت داليا، خلال التقرير، أن الجائزة تقوم على شقين جزء خاص بجمال المكان والإبداع في التصميم ومفردات الناحية الجمالية، وجزء خاص بفكرة المشروع والمتحف، ولا بد من لفت الانتباه لهذه النوعية من المشاريع.

وحصدت من خلال المتحف المقام بالجامعة الأمريكية الجائزة الذهبية في المسابقة المقامة في إيطاليا.