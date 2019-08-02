حادث أليم شهدته قرية "شطورة" بمحافظة سوهاج، أمس، بعد اختناق 6 مواطنين في أحد الآبار، حينما شرع أحدهم في تطهير البئر باستخدام حمض الكبريتيك، المعروف بـ"مياه النار"، ما أدى إلى هلاكه وسقوط ضحايا ومصابين حاولوا إنقاذه.

وليست هذه الحادثة الأولى التي يتعرض فيها عمال للاختناق أثناء عمليات تطهير الآبار نظرا لعدم اتباع تعليمات السلامة أو توخي الحذر.

يقول الدكتور مجدي صليب، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل سابقا، إنه مع ضرورة استخدام حمض الكبريتيك في تنظيف وتطهير الآبار يجب توخي الحذر، فتكون الكمية المستخدمة بتركيز معين حيث إن الاستخدام غير المتعقل للحمض يؤدي إلى انبعاث الغازات، ما يؤدي إلى الاختناق.

وأضاف "صليب"، في حديثه لـ"الوطن"، أنه يجب تركيب أجهزة شفط وفلاتر لامتصاص الغازات المنبعثة، كما يجب تدريب العمال على استخدام مواد التطهير وتعريفهم بآثارها الجانبية، متابعا أن مهنة تطهير الآبار، شأنها شأن أي مهنة، يجب أن تتم تحت إشراف مهندسين وخبراء سلامة مهنية كما يجب إخضاع العاملين بها لتدريبات على آليات حماية أنفسهم حال التعرض لمخاطر المهنة.

وقال المهندس خالد فريد، خبير الصحة والسلامة المهنية، إن عملية الاختناق بفعل حمض الكبريتيك أو ماء النار تحدث دون أن يشعر الشخص، حيث تنبعث غازات تجعله يعاني من الارتعاش ثم التشنجات المؤدية للموت، مؤكدا أن تكرار هذه الحوادث يرجع لغياب إجراءات السلامة.

وأوضح خبير الصحة والسلامة المهنية، في تصريحان خاصة لـ"الوطن"، أنه لتجنب تكرار حوادث الاختناق يجب توفير مصادر تهوية بالآبار وأدوات قياس للغازات المنبعثة، كما يجب على العاملين ارتداء الأقنعة الوقائية أو "الماسك".

وحول دور الجهات المسؤولة عن عمليات التطهير، قال "فريد" إنه يجب تأمين وسائل محددة لدخول وخروج العمال، إلى جانب وضع خطة بقائمة مجهزة بأدوات الإنقاذ بهدف اللجوء إليها في حالات الطوارئ، كما يجب توافر فريق أو على الأقل فرد إسعاف على مقربة من مواقع عمليات تطهير الآبار.