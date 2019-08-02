"مصر تستطيع" يعرض تقريرا عن سيدات يعملن بورش الأخشاب بالصعيد

عرض برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc" تقريرا عن عدد من السيدات العاملات بورش الأخشاب بقرية المعنا بقنا.

وقال الدكتور وليد بريقع المدير التنفيذي لمؤسسة النداء بقرية المعنا بقنا: "كل المنتجات اللي بتخرج بالشكل والمهارة دي بتخرج من تحت أيادي فتيات الصعيد، وكل دا انعكس على شخصيتهم وأداؤهم داخل مجتمعاتهم، ووصلنا إننا نصدر للخارج".

وقالت وفاء عبدالمعطي إحدى العاملات بورشة النحاس بقرية المعنا بقنا، إنها صممت على العمل رغم رفض أسرتها، مشيرة إلى أن المؤسسة تدرب الفتيات ثم تلحقهن بالعمل في الورش مباشرة.