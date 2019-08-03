يحدث اليوم.. استكمال محاكمة نجلي مبارك وإعلان استعدادات التموين لعيد الأضحى

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم السبت 3 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

"جنايات القاهرة" تستكمل محاكمة علاء وجمال مبارك

تستكمل محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ التلاعب في البورصة.

أولى جلسات محاكمة المتهمين بتزوير أوراق للاستيلاء على أراض الدولة

تنظر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهمين بتزوير أوراق بغرض الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة، منشأ عليها مبنى الأمن الوطني ومطافي المرسي وسجل مدني الساحل وإدارة تموين الساحل "مؤسسات تابعة للدولة"، والمتهم فيها 5 متهمين.

محاكمة 213 متهمًا من "أنصار بيت المقدس الإرهابي"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

وزارة التموين تعقد مؤتمرا للإعلان عن استعداداتها لعيد الأضحى

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، ونتائج المرحلة الثالثة لمشروع "جمعيتي"، حيث سيتم عرض مؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى موقف الأوكازيون الصيفي.. كما سيتم عرض موقف تطوير مكاتب التموين.

حوار الدكتور محمد مختار جمعة في أكاديمية الأوقاف

تستقبل أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، أوائل الثانوية العامة في حوار مفتوح مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حول قضايا الانتماء للوطن، وبناء الدولة الوطنية، وتعزيز قيم الانتماء الوطني، وترسيخ قيم وأسس المواطنة المتكافئة دون تمييز.

حملة إزالة تعديات على أملاك الدولة في الوادى الجديد

تطلق محافظة الوادي الجديد أكبر حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة تجاه الممتنعين عن سداد 25% من قيمة تقنين الأراض.

خالد جلال يفتتح معرض "إفريقيا بريشة فنانيها"

يفتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحى عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، معرض "إفريقيا بريشة فنانيها"، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون.

مديرية الشئون الصحية في الأقصر تنظم قافلة طبية

تنظم مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، قافلة طبية بوحدة منشية النوبة الصحية بمركز ومدينة الطود، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

جامعة الإسكندرية تنظم ملتقى "بين خبراء الذكاء الاصطناعي"

تنظم جامعة الإسكندرية أول ملتقى لحاضنة أعمال الذكاء الاصطناعي، بهدف التواصل بين الخبراء والمهتمين والعاملين في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر.

حفل غنائي على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية

يستقبل المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، السابعة والنصف مساء، الحفل الغنائي الذي تقدمه ثلاث فرق مستقلة، هي: "كارافان، خلطبيطة، وهجين"، في إطار فعاليات الدورة السابعة عشر من مهرجان الصيف الدولي للموسيقى والغناء.

انطلاق المرحلة الثانية لبطولة العالم للسباحة بالزعانف

تنطلق منافسات المرحلة الثانية لبطولة العالم الـ16 للسباحة بالزعانف، وهى السباحة في المياه المفتوحة بعد ختام منافسات المونو والزعانف المزدوجة والتتابع.

بورسيا دورتموند يواجه بايرن ميونخ في نهائي السوبر الألماني

يلتقي فريقا بورسيا دورتموند وبايرن ميونخ، في الثامنة والنصف مساء، في نهائي كأس السوبر الألماني.

باريس سان جيرمان يلتقي يصطدم مع رين في نهائي السوبر الفرنسي

يلتقي فريقا باريس سان جيرمان ورين، في الواحدة والنصف ظهرا، في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

مانشستر يونايتد أمام ميلان في إطار الكأس الدولية للابطال

يلتقي فريقا مانشستر يونايتد وميلان، في السادسة والنصف مساء، في إطار مباريات الكأس الدولية للأبطال.