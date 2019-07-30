"القاهرة" تستعيد 333 ألف متر ضمن الموجة الـ 13 لاسترداد أملاك الدولة

طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة ، رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أملاك الدولة من مغتصبيها، وإزالة جميع التعديات عليها، وإعادة تخطيطها بالشكل الأمثل لتوفير احتياجات المحافظة من أراضي لإقامة منشأت خدمية عليها أو إعادة استغلالها بالبيع استثماريا لصالح الدولة .

وقال المحافظ في بيان إن القاهرة استردت 333.210 ألف متر خلال الموجة الثالثة عشر لاسترداد أملاك الدولة. ففي حي وسط تم استرداد قطعة أرض بمساحة 500 متر أملاك المحافظة، كما تم استرداد 19 ألف و425 متر، أي قرابة 4.5 فدان تابعة لهيئة الأوقاف بالمطرية .

وأضاف أن حي طره تمكن من تنفيذ إزالتين بمساحة 5 ألاف متر، وتم استرداد الأراضي المتعدي عليها وتأمينها لمنع الاستيلاء عليها مرة أخرى، وفي حي الوايلي تم استرداد 125 متر أملاك دولة وأصبحت الحيازة للحي، وفي حي حدائق القبة بالمنطقة الشمالية تم استرداد قطعة أرض مساحتها 160 متر، وبذلك تكون المحافظة استردت 333.210 ألف متر خلال الموجة الثالثة عشر لاسترداد أراضي الدولة.