أعلنت هيئة السكك الحديدية، انطلاق أولى رحلات قطارات عيد الأضحى المبارك، صباح الثلاثاء المقبل 6 أغسطس، حيث تم الانتهاء من تجهيز 24 قطارا إضافيا للعمل خلال فترة العيد لاستيعاب جموع الركاب، وستكون آخر رحلات العودة، 20 أغسطس.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن جميع القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحرى خضعت للصيانة، سواء عاجلة أو بسيطة أو جسيمة، لافتا أنه لن يسمح بتشغيل أي قطار إلا بعد التأكد من حالته الفنية، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والعاملين، وحركة مسير القطارات.

وأضاف رسلان لـ "الوطن"، أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث البنية الأساسية من نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتحسين مستوى المحطات وتحديث المزلقانات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتجديد القضبان، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لافتا أن منتصف 2020 سيشهد تطورا ملحوظا في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري.