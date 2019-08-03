يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

ونوهت الأرصاد، عبر موقعها الرسمي على "فيس بوك"، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائبة، صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفصة على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع وجود رياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.