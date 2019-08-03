السكة الحديد: رقابة بالقطارات لضبط المزوغين من الآجرة خلال عيد الأضحى

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن تشديد الرقابة من قبل مجموعات التفتيش بالقطارات العاملة بجميع خطوط الهيئة على الوجهين القبلي والبحري بالمسافات الطويلة والقصيرة، لضبط المزوغين من دفع آجرة القطار خلال عيد الأضحى، مضيفا إلى أنه في حال وجود أي راكب متهرب من دفع قيمة التذكرة سيتم عمل محضر فورى له لدفع غرامة التزويغ وأيضا قيمة التذكرة، لافتا إلى أنه لا يوجد تهاون مع المخالفين لتعليمات هيئة السكة الحديد.

وأشار "رسلان"، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن نسبة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات أنخفضت إلى 5% في 4 شهور بعد تطبيق مبادرة انضباط منظومة السكة الحديد بعد أن كانت 40% في الفترات الماضية، موضحا أن الهيئة تحملت زيادة مصروفات تشغيل القطارات بعد تحريك سعر الوقود خلال الأيام الماضية بمقدار مليون جنيه يوما، لرفع الحمل عن كاهل المواطنين، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.