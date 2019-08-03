أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين طرفين باستخدام الأسلحة النارية بسبب 5000 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بأمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصابين.

انتقل نائب مأمور وضباط وحدة مباحث القسم بالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "محمد. ع. ع" (29 عاما ـ سائق)، طرف ثان "محمود. م. م" (20 عاما ـ بدون عمل) مصاب برش خرطوش بالذارع والكتف الأيمن، شقيقته "إيمان. م. م" (28 عاما ـ ربة منزل) مصابة برش خرطوش، "أسامة. م. ع" (37 عاما ـ سائق مصاب برش خرطوش).

وأوضحت التحريات وجود خلافات مالية بين الطرفان على إثر اقتراض الثاني مبلغ مالي 5000 جنيه من الأول وحال مطالبته برد ذلك المبلغ رفض ذلك فحدثت بينهما مشادة كلامية تدخل على إثرها باقي أفراد الطرف الثاني، تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأول بإحضار سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وإطلاق أعيرة نارية صوب الطرف الثاني محدثا ما بهم من إصابات.

جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، بسؤال المصابين أيدوا مضمون ما أسفر عنه الفحص.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع و2 طلقة من ذات العيار، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 25376 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م وجارى العرض على النيابة.