أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أن التوقيع على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى بعد استكمال صياغته النهائية، سيكون غدا الأحد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته قوى الحرية والتغيير، نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".