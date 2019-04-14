تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

الخارجية: نتابع أحوال المصريين في السودان

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة في تواصل دائم مع المصريين المقيمين في السودان فور تطور الأحداث هناك التي طرأت هناك.

الرياض تؤيد قرارات المجلس العسكري في السودان وتقدّم مساعدات إنسانية

أعلنت السعودية مساء السبت "تأييدها" للإجراءات التي اتّخذها المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مشيرةً إلى أنّها ستقّدم لهذا البلد، بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز، "حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقّات البترولية والقمح والأدوية".

4 مصابين بإطلاق نار داخل ملهى ليلي في ملبورن

أصيب 4 أشخاص بجروح، بينهم 2 بحالة حرجة، في إطلاق نار وقع فجر الأحد في ملهى ليلي في مدينة ملبورن في غرب أستراليا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

السكة الحديد: زيادة الإيرادات 25% مع نظام التذاكر الجديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن زيادة الإيرادات المحققة خلال الفترة من 1 حتى 7 أبريل الجاري لتصل إلى 41.7 مليون جنيه، في حين أنها بلغت الإيرادات في الفترة المماثلة في الشهر الماضي من 1 إلى 7 مارس 2019 33.4 مليون جنيه، لتحقق زيادة في الأسبوع الأول من أبريل 2019 بمقارنتها بالفترة المماثلة في مارس 2019 بمقدار 8.332.438 مليون جنيه، ما يمثل زياده مقدارها 25%.

"الآثار": بدأنا عصر الاكتشافات الكبرى ووجدنا مقبرة تضم 1400 تمثال

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه مع بداية عام 2017 حدثت انتعاشات كثيرة في أعمال الحفر والتنقيب على الآثار المصرية، منها ثلاثة اكتشافات أثرية ضخمة، بينها مقبرة ضمت 1400 تمثال، لافتا إلى أن الوزارة قامت بالعديد من الاكتشافات الحديثة والمذهلة والتي تؤكد مدى تقدم العلم والحضارة في فترة أجدادنا قدماء المصريين.

كأس أمم أفريقيا مجانا على البث الرقمي بجودة «HD»

أعلنت الهيئة العامة للإعلام، عن طريقة جديدة لاستقبال القنوات الأرضية لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ستنطلق 21 يونيو إلى 19 يوليو.

سوزان وجمال مبارك يشاركان في عزاء زوجة أحمد فتحي سرور

شارك كل من سوزان مبارك، ونجلها جمال، منذ قليل، في عزاء زوجة الدكتور أحمد فتحي سرور، بمسجد عمر مكرم بالتحرير، لتقديم واجب العزاء للدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، في وفاة زوجته.

حبس "الأمريكي" المتهم باغتصاب جارته اليمنية تحت تهديد السلاح بالعجوزة

أجرت نيابة العجوزة، صباح اليوم، مواجهة بين سيدة يمنية تعرضت للاغتصاب على يد جارها تحت تهديد السلاح الأبيض، يوم الخميس الماضي، تعرفت المجني عليها على المتهم ويدعى "أحمد" وشهرته "أحمد الأمريكي"، وأكدت الضحية وتدعى "أميرة"، 34 سنة، أمام محقق النيابة بأن المتهم طلب منها "بصلة"، وبمجرد فتح باب الشقة له، اقتحم الشقة وهددها بسكين المطبخ واغتصابها لمدة ساعة وتركها في حالة إعياء شديدة، وفرا هاربا، بينما كان المتهم يقف وفي يده الكلبش، أمام المحقق، واعترف بما جاء على لسان الضحية.

يحيي الفخراني: قدمت "الملك لير" في القلعة بدون ديكور وسط حضور 5 آلاف

تذكر الفنان يحيى الفخراني، عرض مسرحية "الملك لير" في محكي القلعة، وقال إن العرض كان يحضره حوالي 5 آلاف شخص بينهم الأطفال، مما أدى إلى الأصوات العالية، فضلًا عن الهواء الشديد أدى إلى "طيران" الديكور.

الأهلي يودع دوري أبطال أفريقيا.. ورأسية أزارو تحفظ للأهلي ماء وجهه أمام صن داونز

ودع الأهلي منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا على الرغم من الفوز على صن داونز بهدف نظيف، في إطار إياب ربع نهائي البطولة، خلال المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.