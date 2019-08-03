نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى إعادة طفل متغيب إلى أهله، عقب العثور عليه بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قصر النيل، من العثور على "طفل" حال سيره بمفرده، حيث أفاد أنه متغيب عن أهله ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، وأنه استقل القطار من محل إقامته "بمفرده"، وحضر لمنطقة وسط المدينة بالقاهرة.

على الفور تم تقديم الرعاية للطفل، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم التواصل مع أهله، حيث قرر والده بأن نجله متغيب "ولم يحرر محضرا بشأن غيابه"، وأنه يقوم بالبحث عنه، وقد حضرت والدة الطفل وتم تسليمه إليها، وتعهدت بحسن رعايته.