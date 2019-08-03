أماكن شاغرة في كليتي الحاسبات وإدارة الأعمال بالجامعة الأهلية

أعلنت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، عن توافر أماكن شاغرة بكلية إدارة الأعمال، بالإضافة إلى أماكن محدودة بكلية الحاسبات والمعلومات، لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية وطلاب الدبلومات.

وأكد الدكتور محمد خيري رئيس الجامعة، في بيان اليوم، التزام الجامعة بقرارات وزارة التعليم العالي من حيث الأعداد المقررة، وقبول الطلاب بحد ادني 70% بكلية الحاسبات والمعلومات، و60% بكلية إدارة الأعمال، لافتا إلى أن 17أغسطس آخر موعد للالتحاق بكليات الجامعة في المرحلة الأولى، في المقرات الدراسية للجامعة والمنتشرة بجامعات "عين شمس، أسيوط، الإسكندرية، المنوفية، أسوان، قنا، الغردقة، بني سويف".

وأوضح خيري أن الجامعة تقدم نموذجا تعليميا فريدا يمزج ما بين التعليم الحديث وفقا للمعايير المهنية والدولية، والتعلم النشط علي أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، وأن الدراسة بالجامعة تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات الطلاب وتزويدهم بالخبرات العملية إلى جانب دراستهم الأكاديمية، بالإضافة إلى تدريبهم على أحدث أجهزة الشبكات، ما يساهم في سد الفجوة التي يعاني منها سوق العمل في مصر.

وأشار خيري إلى أن الدراسة بالجامعة عن طريق "الفيديوكونفرانس" بين الأستاذ والطلاب عبر إعطائهم محاضرات تجمع بين التفاعلية والتشاركية بين الطلاب والأستاذ، عن طريق طرح الأسئلة والمناقشات بينهم. والمناهج باللغة الإنجليزية، مع اشتراط حضور للطالب بنسبة 75%، و يجرى اجتياز الامتحان ورقيا.

كما تقدم الجامعة خدمات تعليمية على أعلى مستوى من الجودة وبتكلفة ملائمة للمجتمع، حيث تعمل على إمداد سوق العمل بعناصر لها مهارات عالية وقدرة على التعامل مع التكنولوجيات العالمية وعلى دراية بأحدث ما توصل إليه العلم في مجالات التخصص.

ونوه رئيس الجامعة عن توقيع اتفاق وتعاون أكاديمي بين "الجامعة الإلكترونية الأهلية" و"سيسكو" لتوسيع نشاط أكاديمية سيسكو المتخصصة للتدريب على علوم الشبكات وإنترنت الأشياء "IOT" والأمن السيبراني "Cyber security"، وعلوم البرمجيات.