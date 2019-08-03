فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة، وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأسفرت جهودها خلال شهر، عن تحقيق النتائج التالية:

الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق "المنزلة، المطرية، الجمالية، ميت سلسيل" بالدقهلية، "التمساح – دواسة – المدورة – الخندق" ببورسعيد، بحيرة المنزلة بدمياط، منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية، ضُبط خلالها (3342 متهما) .. وذلك على النحو التالى:

ضبط (61) قطعة سلاح نارى.

ضبط (110) طلقة مختلفة الأعيرة.

ضبط (18) قطعة سلاح أبيض .

ضبط (66) قضية إتجار بالمواد المخدرة.. بمضبوطات بلغت نحو (48.685 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 3.080 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3.446 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 50 جرام لمخدر الأفيون، عدد 1201 قرص مخدر).

تنفيذ (18776) حكم قضائى متنوع.

ضبط (8) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة.

تأمين تنفيذ (135) قرار إزالة .

ضبط (3963) قضية متنوعة.

ضبط (12330) متهم من العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوى الأنشطة الإجرامية.

ضبط (482) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم أعمال البلطجة، وبحوزتهم (11 بندقية آلية- 18 بندقية غير مششخنة- 16 مسدس - 130 فرد محلى- 300 سلاح أبيض).

ضبط (عدد 4521 قطعة سلاح نارى) غير مرخصة بحوزة 3937 متهم.. وذلك على النحو التالى: (1 رشاش جرينوف– 1 رشاش دراجا نوف - 3 رشاش - 460 بندقية آلية – 917 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 305 مسدس – 2834 فرد محلى – 8509 طلقة مختلفة الأعيرة).

ضبط (5903) قطعة سلاح أبيض.

ضبط (2) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

تنفيذ الأحكام

تنفيذ (2263423) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى: (9043) حكم جناية من بينها (20 حكم بالإعدام – 441 حكم بالسجن المؤبد).

(799252) حكم حبس جزئى ومستأنف.

(1166176) حكم غرامة.

(288952) حكم مخالفة .

التشكيلات العصابية

ضبط (56) تشكيل عصابى ضموا (185) متهماً، ارتكبوا (377) حادث متنوع.

مكافحة المخدرات

تم ضبط (4549) قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها (4853) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (619.455 كيلو جرام) .

كمية من بذور نبات البانجو المخدر وزنت (3 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الحشيش وزنت (293.093 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (60.172 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (3 جرام ) .

كمية من مخدر الأفيون وزنت (2.737 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (17.684 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو بلغت (2.133 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (259 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (117 جرام ).

(160587) قرص مخدر.

قضايا نوعية

ضبط (652) قضية أحداث.

ضبط (985) قضية مصنفات فنية.

ضبط (41993) قضية مرافق عامة.

ضبط ( 95) سيارة مُبلغ بسرقتها.

ضبط (765319) مخالفة مرورية متنوعة.

كشف غموض (195) حادث (قتل عمد- خطف- سرقة بالإكراه- حريق عمد) بإجمالى (342) متهم.

الأمن الاقتصادي

القضايا التموينية:

ضبط ( 30160 قضية تموينية متنوعة ).. جاء أبرزها على النحو التالى:

ضبط ( 713 ) قضية أسطوانات بوتاجاز.. بمضبوطات بلغت (28828 إسطوانة بوتاجاز).

ضبط ( 247 ) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (921635 لتر).

ضبط (1153) قضية بيع سلع غذائية غير صالحة للإستخدام الأدمى ، بمضبوطات بلغت (983.670 طن – 375.396 ألف عبوة – 171.659 ألف قطعة، 15.895 لتر ) سلع غذائية غير صالحة للإستخدام الأدمى .

ضبط (522) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (148.765 طن- 28.046 ألف عبوة- 23.221 ألف قطعة لسلع غذائية وتموينية متنوعة).

قضايا التيار الكهربائي

ضبط (296620) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (208.713.724 - مائتان وثمانية مليون، وسبعمائة وثلاثة عشر ألف وسبعمائة أربعة وعشرون جنيه).

التهرب الضريبي

تم ضبط (4170) قضية فى مجال الضرائب والرسوم على النحو التالى:

(498) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (535) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (100) قضية تهريب جمركى ، (66) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، وكذا ضبط (36) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (1018) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (575) حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ (1342) حكم قضائى، وقد بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (5,016,413,943) مليار جنيه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح فى (733) قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها (2,703,669 مليون جنيه).

جرائم الأموال العامة

أسفرت الجهود عن ضبط (56) قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة (إتجار فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة –سوق مال- توظيف أموال- تهريب جمركى وبضائع - إستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والإضرار به وإختلاسه– إستغلال نفوذ – بطاقات إئتمان - إحتيال مصرفى - غسل أموال- كسب غير مشروع).. بإجمالى مبالغ بلغت نحو (255,782,373 – مائتان وخمسة وخمسون مليون وسبعمائة إثنان وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاث وسبعون جنيه مصرى، 6,483،456 – ستة مليون وأربعمائة ثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة وستة وخمسون عملات أجنبية مختلفة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.