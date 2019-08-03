نجاح أول عملية نساء باستخدام المناظير بمستشفيات الصحة بأسيوط

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، عن نجاح مستشفى النساء والتوليد بمدينة أسيوط التابعة لمديرية الصحة في إجراء أول عملية نساء باستخدام المناظير، وذلك بمستشفى النساء والتوليد والأطفال بمدنية أسيوط.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه بناء على بروتوكولات التعاون المشتركة بين مديرية الصحة بأسيوط وجامعة أسيوط ومستشفياتها نجحت مستشفى النساء والتوليد والأطفال بمدنية أسيوط في إجراء أول حالة ولادة بالمنظار، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور هشام أبو طالب أستاذ النساء والتوليد، وذلك بعد دعم مستشفى النساء والتوليد والأطفال بمدينة أسيوط بالمناظير والأجهزة اللازمة وتدريب الفريق الطبي بالتعاون مع جامعة أسيوط على استخدام المناظير.

وفي سياق متصل، أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بالجهود التي تبذلها الدولة لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة واستكمال أعمال إنشاء المستشفيات المركزية والتوسع في المراكز الصحية بالقرى والمراكز وسد احتياجاتها بالاطباء وهيئة التمريض لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وذلك لتوفير رعاية طبية متكاملة لجميع المرضى والمترددين على المنشآت الصحية.