تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

هدية الحكومة للمواطنين فى العيد: توفير "لحوم الأضاحى" بأسعار أقل 10% عن 2018

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء توفير الحكومة للحوم الأضاحى للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، وبنسبة أقل مما طرحته الحكومة خلال العام الماضى بقرابة 10%.

تجديد حبس قاتلة طفلة زوجها بالبحيرة وعرضها على مستشفى الأمراض النفسية

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهمة بقتل طفلة زوجها في حوش عيسى بالبحيرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، كما قرر أحمد الطوخي وكيل نيابة حوش عيسى، عرض المتهمة على مستشفى المعمورة للأمراض النفسية، لبيان مدى سلامة قواها العقلية.

"حصاد النقل" فى 5 سنوات: مشروعات كبرى لـ"الطرق والكبارى والسكة الحديد والمترو".. ونقلة قوية منتصف 2020

شهدت جلسات مؤتمر الشباب السابع، الذى انعقد يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر ستشهد نقلة قوية ومحترمة فى منتصف العام المقبل بشبكة الطرق القومية، مشدداً على أن القطاع داخل الدولة محل اهتمام منذ تولى المسئولية، وعلى أن مصر خلال وقت قياسى رفعت كفاءة شبكة الطرق القديمة بأكملها، وأنشأت طرقاً أخرى جديدة، للربط بين المحافظات، كما تم بناء مجتمعات عمرانية جديدة.

مأذون أول عقد قران إلكتروني: "أخطاء البيانات ستكون شبه معدومة"

كشف محمد أنور، مأذون مدينة بورفؤاد، تفاصيل عقد أول قران إلكتروني بالأمس بمحافظة بورسعيد، قائلًا إنه في إطار الميكنة الشاملة في شتى أنحاء الجمهورية واختيار المحافظة كمدينة رقمية، كان من ضمن هذا التحول، التحول في عقود الزواج، لتكون مميكنة.

"حياة كريمة" تنتهى من تأهيل 380 منزلاً فى 18 قرية بأسيوط بتكلفة 37 مليون جنيه

ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعلن المهندس محمد فوزى النشار، رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، انتهاء مبادرة «حياة كريمة» من إعادة تأهيل 380 منزلاً بمحافظة أسيوط فى 18قرية كمرحلة أولى فى المبادرة التى توجه جهودها للأسر الأَولى بالرعاية.

تعرف على إجازة عيد الأضحى 2019.. والإجازات المتبقية خلال العام

أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها أمس، أن اليوم الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم السبت الموافق 10 أغسطس، هو يوم 9 ذي الحجة، وقفة عرفات، ليكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

"ضربا ابنتهما حتى البكاء".. أول بلاغ للنائب العام في فيديوهات زينب وأحمد حسن

أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، في واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تطبيق إلكترونى جديد يعطى إنذاراً قبل الوفاة بـ14 دقيقة

لا يتوقف التطور التكنولوجى عن إنقاذ حياة الإنسان، فقد ابتكرت شركة «جوجل» تطبيقاً إلكترونياً باسم «المنقذ للحياة» يحمى الإنسان من خطر الموت، حيث يساعد التطبيق الأطباء على اكتشاف ما إذا كان المريض المحجوز بالمستشفى فى حالة خطر قبل حدوث أى وفاة بـ14 دقيقة، وتم اختبار التطبيق بالفعل على مرضى الكلى.

رسميا.. إيقاف ميسي 3 أشهر عن اللعب دوليا وغرامة 50 ألف دولار

أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول" إيقاف ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني وفريق برشلونة الإسباني، عن اللعب الدولي لمدة 3 أشهر، مع تغريمه 50 ألف دولار، على خلفية تصريحاته التي هاحم خلالها الاتحاد متهمًا إياه بالفساد.

الأهلى يسوّق مستبعدى القائمة الأفريقية.. و«زكريا» يخطط للرحيل

يعيش مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، حالة من الغضب الشديد بعد استبعاده من القائمة الأفريقية التى ستخوض النسخة الجديدة لبطولة أفريقيا، خاصة أنه كان يريد فتح صفحة جديدة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ويفكر مؤمن زكريا بجدية فى الرحيل عن الفريق، بعد استبعاده والبحث عن نادٍ جديد، وفقاً لمصادر مُقربة من اللاعب.